Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann randaliert in der Nordstadt

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (23.09.2023, 08:30 Uhr) randalierte ein Mann lautstark in der Wuppertaler Nordstadt. Nachdem der Polizei über Notruf ein familieninterner Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Ewaldstraße gemeldet wurde, trafen die eingesetzten Polizisten an der gemeldeten Adresse einen laut schreienden und sehr aggressiven Mann auf der Straße an. Dieser hielt ein Messer in der Hand und bewegte sich in Richtung der Clarastraße. Dort konnte er durch die Beamten überwältigt werden. Bei dem Einsatz erlitten der Mann sowie zwei Polizeibeamtinnen Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der 43-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell