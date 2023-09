POL-W: W Gefährliche Körperverletzung am Katernberg

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (21.09.23, 13:30 Uhr) ereignete sich in Cronenberg ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Kia auf der Hastener Straße in Richtung Cronenberg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er unterhalb des Kleinenhammerweges in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Mercedes eines 46-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Autofahrer schwere ...

