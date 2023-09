Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS - Tuner-Treffen aufgelöst

Wuppertal (ots)

Am 22.09.2023 kam es in Wuppertal und Remscheid zu Treffen von Tunern aus dem Ruhrgebiet und dem Bergischen Land auf Parkplätzen und in Parkhäusern, die von der Polizei aufgelöst wurden. Zunächst kamen ab 20:00 Uhr Fahrzeuge aus der Tuningszene in einem Parkhaus und dem dazugehörigen Parkplatz eines Supermarktes in der Dieselstraße zusammen. Die circa 120 Pkw wurden durch starke Kräfte der Polizei des Platzes verwiesen und von Beamten aus dem Bereich begleitet. Gegen 22:00 Uhr trafen sich die etwa 120 Tuningfahrzeuge in der Presover Straße in Remscheid erneut auf dem Gelände eines Supermarktes. Dort wurden das Parkhaus und die umliegenden Straßen ebenfalls durch die Polizei geräumt und die Fahrzeuge in Richtung der BAB 1 geleitet. Weitere Versuche der Tuningszene sich auf Remscheider Stadtgebiet zu versammeln (Alte Kölner Straße, Schützenplatz) wurden durch Beamte frühzeitig unterbunden. (jb)

