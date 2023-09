Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht vom 16.09.2023 / 23:50 Uhr bis 17.09.2023 / 03:30 Uhr wurde in Bernkastel-Kues in der dortigen Görresstraße ein Motorrad entwendet. Bei dem Krad handelt es sich um eine BMW R 1200 C, schwarz. Das Motorrad stand auf einer Parkfläche parallel zur Fahrbahn und war mittels Lenkradschloss und Alarmanlage gesichert. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass das Krad abtransportiert wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden ...

mehr