Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Taxi+++Einbruch in Sportstudio+++Wohnungseinbruchdiebstahl+++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Taxi+++ Am Samstagabend, zwischen 22.20 Uhr und 22.55 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter die Fahrerscheibe eines Taxis in der Nadorster Straße ein. Entwendet wird das Portemonnaie des Fahrers, der sich zum Zeitpunkt der Tat nicht im Pkw befindet.-1076520- +++Einbruch in Sportstudio+++ In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22.00 Uhr und 04.00 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Sportstudio in der Kreyenstraße. Eine Glastür zu einem Büroraum wird eingeschlagen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.-1073988- +++Wohnungseinbruchdiebstahl+++ Am Freitag, Tatzeit zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr, wird in 26125 Oldenburg, im Ehnkenweg, eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Aktuell ist kein Diebesgut bekannt. Ein tatverdächtiger Radfahrer wird im Bereich der Auffahrt des Hauses gesehen. Diese Person wird beschrieben als männlich, 30 - 40 Jahre alt, heller Hauttyp, ungepflegte Erscheinung, Bekleidung: dunkles Shirt, kurze blaue Jeanshose. -1073073- Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 0441/7904115

