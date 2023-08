Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ladendieb flüchtet und kann in der Wesermarsch gestellt werden +++

Oldenburg (ots)

Gestern Nachmittag stahl ein 20-Jähriger in mehreren Geschäften der Oldenburger Innenstadt Parfüms, nach seiner Flucht konnte der Täter im Bereich der Wesermarsch gestellt und festgenommen werden.

Die Mitarbeiter eines Drogeriegeschäftes in der Oldenburger Innenstadt beobachteten gestern Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, einen männlichen Ladendieb. Dieser hatte zuvor zwei hochwertige Parfüms in seine Hosentasche gesteckt und wollte mit diesen das Geschäft verlassen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes sprach hierauf den Ladendieb auf seine Tat an und nahm ihm die beiden Parfums wieder ab. Dies nutzte der junge Mann aus und flüchtete aus dem Geschäft. Durch die Drogerie wurde umgehend die Polizei verständigt, die auf Grund der guten Beschreibung den 20-Jährigen Ladendieb bereits wenig später in den Oldenburger Wallanlagen stellen konnte.

In der Nähe des Ergreifungsortes fanden die Beamten weiteres Diebesgut, welches sie dem Mann zuordnen konnten. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der 20-Jährige bereits zuvor mehrere Parfüms aus einem Bekleidungsgeschäft sowie Haushaltsmaterial aus einem weiteren Geschäft der Oldenburger Innenstadt entwendet. Zudem fanden die Beamten Betäubungsmittel in einer Tasche des Mannes.

Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren wegen Diebstahlsdelikten und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und schilderten den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Diese stellte gegen den bereits polizeilich bekannten Mann einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles.

Auf Grund einer möglichen Beeinflussung des Tatverdächtigen durch Betäubungsmittel wurde der 20-Jährige vorsorglich einem Arzt vorgestellt, welcher die Haftfähigkeit feststellte. Nachdem der Ladendieb hierauf zum Polizeigewahrsam gebracht werden sollte, konnte dieser einen Moment nutzen, einen Beamten zu Boden stoßen und zu Fuß flüchten. Der Polizeibeamte wurde hierdurch leicht verletzt. Durch die Oldenburger Polizei wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, der Täter konnte aber vorerst entkommen.

Noch am selben Tag, gegen 21:50 Uhr, wurde über den Notruf ein Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus im Gemeindeteil Morriem der Gemeinde Elsfleth mitgeteilt. Dank der aufmerksamen Hinweisgeber konnte die Polizei umgehend in die Fahndung nach dem Einbrecher gehen. Dieser war zuvor mit einem Fahrrad vom Tatort geflüchtet und durch die Zeugen verfolgt worden.

Mehrere Streifenwagen konnten den Einbrecher wenig später antreffen und hierbei feststellen, dass es sich um den gesuchten Ladendieb aus Oldenburg handelte. Dieser wurde durch die Polizei in Brake vorläufig festgenommen. Auf Grund einer Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmitteln wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Der 20-Jährige wird am heutigen Tag einem Oldenburger Richter vorgeführt, der über den Erlass des Haftbefehles zu entscheiden hat. (1056233)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell