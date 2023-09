Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verdächtiger Mann auf Solinger Friedhof

Wuppertal (ots)

Am 23.09.2023 wurde von Anwohnern eines Friedhofs an der Hackhauser Straße ein verdächtiger Mann gemeldet. Der 21-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen versucht, ein älteres Paar zu berauben. Kurze Zeit später schubste er eine ältere Dame, die dadurch zu Fall kam und sich eine Verletzung am Arm zuzog. Als Polizeibeamte den jungen Mann anhalten wollten, flüchtete er in Richtung des Bussche-Kessel-Wegs. Dort konnte er von zusätzlich eingesetzten Kräften vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete er einen Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Mann an einer psychischen Erkrankung leiden, weswegen er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde. (sw)

