POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Erhardtstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursachten noch unbekannte Täter am Mittwoch (17.01.2024) an einer Schule in der Alleenstraße in Ludwigsburg. Die Unbekannten warfen gegen 20.00 Uhr mehrere Steine gegen Fenster des Schulgebäudes, sodass die Verglasung teilweise zerbrach. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim ...

