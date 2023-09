LPI-EF: Entgegen der Einbahnstraße

Sömmerda (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzten Unbekannte den Lack eines geparkten Pkw Skoda in Sömmerda, Albert-Schweitzer-Straße. Der Schaden wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sömmerda (03634/3360) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

