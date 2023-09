Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf

Tatverdächtige nach Raub gesucht

Erfurt (ots)

Am Sonntag, dem 24. September wurde auf dem Verbindungsweg zwischen der Magdeburger Allee und dem Skatepark "Johannesfeld" ein 33-jähriger Erfurter durch zwei Unbekannte ausgeraubt. Gegen 12:30 Uhr wurde der 33-jährige unvermittelt durch einen von ihnen rücklings zu Boden gestoßen. Während dann einer der Räuber Schmiere stand, durchsuchte der zweite die am Boden liegende Person und fand dabei zwei Handys, welche er an sich nahm. Bevor die Räuber unerkannt vom Tatort flüchten konnten, traten sie ihr Opfer noch mehrfach in den Bauch, wodurch es Schmerzen und Prellungen erlitt.

Personen, die Zeuge des Vorfalls geworden sind bzw. Angaben zu den Räubern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmung der Erfurter Polizei unter der Angabe der Vorgangsnummer 0250229/2023 mitzuteilen. (RS)

