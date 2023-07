POL-PDTR: Gefälschte Kundenrechnung führt nicht zum Schadenseintritt

Idar-Oberstein - Stadtteil Nahbollenbach (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 22.07.2023, 19.00 Uhr bis Sonntag, 23.07.2023, 02.15 Uhr nach Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Wohnanwesen in der Nahbollenbacher Straße in Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach, ein. Bei dem Anwesen handelt es sich um ein Wohnhaus in dem sich aber in den Kellerräumen auch die Büroräume des ...

mehr