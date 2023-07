Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Feuerwehrwettkämpfe 2023 in Kluftern mit hoher Beteiligung

Die Feuerwehrwettkämpfe zum Erwerb der Leistungsabzeichen fanden diesss Jahr am 1. Juli 2023 bei der Feuerwehr Friedrichhafen Abteilung Kluftern statt. Auf dem Platz zwischen Feuerwehrhaus und Brunnisachhalle trafen sich an zwei Tagen über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viele Zuschauer verfolgten das Geschehen und wurden hervorragend bewirtet, so dass die Veranstaltung fast wie ein Feuerwehrfest wirkte. Wegen der starken Beteiligung aus den Feuerwehren, es waren stattliche 43 Gruppen gemeldet, musste die Abnahme bereits am Freitagnachmittag beginnen. In gut getakteter Abfolge erfüllten die Löschgruppen die Anforderungen in den verschiedenen Abstufungen für das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold, unter den aufmerksamen Blicken der Schiedsrichter. Während für das Bronze-Abzeichen nur ein Löschangriff mit Menschenrettung zu absolvieren ist, steigen für die höheren Abzeichen auch die Anforderungen: Hier muss zum Beispiel Wasser aus einem Teich gepumpt und ein Einsatz aus dem Bereich technische Hilfe abgearbeitet werden. Die Gold-Gruppen müssen zudem noch einen theoretischen Test bestehen. Am Samstagnachmittag konnte Kreisbrandmeister Alexander Amann, unter Anwesenheit des ersten Landesbeamten Christoph Keckeisen, den erfolgreichen Gruppen ihr begehrtes Abzeichen und die Urkunden überreichen. Nach einer Nachprüfung am Mittwoch hatten dann alle Gruppen die Leistungsübungen bestanden.

