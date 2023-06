Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Festakt 50 Jahre KFV Bodenseekreis und feierliche Serenade

Bild-Infos

Download

20 weitere Medieninhalte

Salem (ots)

Am Samstagabend, 17. Juni 2023, fand der Festakt anlässlich des 50jährigen Bestehens des Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis statt. 1973 haben sich die Altkreise Tettnang und Überlingen nach der Landkreisreform auch im Bereich der Feuerwehren zusammengeschlossen und den Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V. gegründet. Badener und Württemberger haben sich damals zusammengetan und Trennendes überwunden, um gemeinsam stärker zu sein. Dieser bewährte Zusammenschluss wurde letztes Wochenende gefeiert und von den zahlreichen geladenen Gästen aus Politik, Verwaltung und aus den Feuerwehren gewürdigt. Wir freuen uns sehr, dass, frisch ernannt, Landrat Luca Wilhelm Prayon es sich nicht hatte nehmen lassen, als seine erste offizielle Amtshandlung dem Verband und den Gästen sein Grußwort zu überbringen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend im Veranstaltungshaus Schöre in Schloss Salem von einer kleinen Besetzung des Musikvereins Harmonie aus Lippertsreute. Nach der Begrüßung durch den Salemer Burgermeister Manfred Härle, führte Willi Dongus durch die Entstehungsgeschichte des Kreisfeuerwehrverbands am Bodensee. Dongus war langjähriger Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands in Stuttgart und konnte hier auch Anekdoten aus eigener Erfahrung beisteuern. Eine erheiternde Betrachtung der "Zwangsehe" von 1973 lieferte Worthandwerkerin Ingrid Koch aus Tettnang mit viel augenzwinkerndem Humor. Ein Höhepunkt war die Ehrung des frisch aus dem Amt ausgeschiedenen Landrats Lothar Wölfle. Der Kreisfeuerwehrverband ist stolz, dem langjährigen Landrat, der immer für die Belange der Feuerwehren im Kreis ein offenes Ohr hatte, die Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbands verleihen zu können. Nach weiteren Grußworten der Gäste, MdB Volker Mayer-Lay, MdL Klaus Hoher und MdL Martin Hahn, ergriffen das Mikrophon und betonten die Wichtigkeit der Feuerwehren für die Gesellschaft und dankten dem Verband für die beständige Arbeit, konnte Martin Schweitzer gegen Ende noch zwei Feuerwehrleute mit der neu geschaffenen Ehrennadel des KFV auszeichnen. Jürgen Nell von der Feuerwehr Salem und Klaus Dannecker, der stellvertretende Vorsitzende des Verbands, bekamen die Auszeichnung für Ihr starkes Engagement um die Jubiläumsveranstaltungen. Kurz nach 22 Uhr fand dann vor dem Prälaturgebäude der Fackeleinmarsch der drei musiktreibenden Züge der Feuerwehren im Bodenseekreis statt. Die Spielmanns- und Fanfarenzüge der Feuerwehren aus Kehlen, Markdorf und Überlingen führten, unter der Leitung von Kreisstabführer Sigi Amann, eine feierliche Serenade auf und bezauberten die Zuhörer mit dem klingenden Spiel vor eindrucksvoller Kulisse. Als Überraschung maschierten mit Dudelsackspiel die "Badisch Pipes and Drums" aus der Dunkelheit hervor und schlossen sich so der Serenade mit ungewohnten Klängen an.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell