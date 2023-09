Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Akrobat

Erfurt (ots)

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde der Inspektionsdienst Nord am späten Samstagabend auf dem Erfurter Petersberg gerufen. Gegen 23:30 Uhr verständigten Passanten den Notruf, als sie eine männliche Person in über acht Metern Höhe an der Steilwand an der Bastion Kilian erblickten. Der Akrobat war im Begriff auf die Brücke vor dem Peterstor entlang der beinah senkrecht abfallenden Wand hinab zu steigen. Als Grund für sein waghalsiges Unterfangen gab der 22-jährige Erfurter an, dass er eine Abkürzung nehmen wolle und erfahrenes Mitglied eines Erfurter Parkour-Club´s sei. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, da dieser Bereich des Petersberges nur eingeschränkt zugänglich ist. (PH)

