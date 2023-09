Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Oktoberfest im Polizeigewahrsam

Erfurt (ots)

Die Feierlichkeiten eines 23-jährigen Erfurters fanden am frühen Samstagmorgen ihr jähes Ende im Polizeigewahrsam des Inspektionsdienst Nord. Der junge Mann war zuvor auf dem Erfurter Oktoberfest zugegen und wurde bereits dort straffällig.

Auf dem Domplatz schlug der Täter am Freitag gegen 23:00 Uhr erst auf zwei Heranwachsende ein und konnte durch herannahende Einsatzkräfte der Polizei an weiteren Übergriffen gehindert werden. Nachdem er der Innenstadt verwiesen wurde, hatte es der Mann auf einen Fahrgast der Straßenbahn abgesehen und bedrängte diesen. Als der Störenfried abermals eindringlich belehrt wurde, griff er zwei Beamte der Bereitschaftspolizei Thüringen an. Seinen Rausch schlief er anschließend in den Gewahrsamszellen des Inspektionsdienst Nord aus. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" und "Körperverletzung" eingeleitet. (PH)

