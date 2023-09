LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots) - Am Donnerstag wurden in Erfurt gleich vier angegriffene Fahrzeuge festgestellt. Am Krämpferufer hatte eine unbekannte Person schadlos einen VW Transporter geöffnet und aus diesem einen Laptop gestohlen. In der Thomasstraße hatten es Vandalen auf einen geparkten Citroen abgesehen. Sie zerstörten von dem Auto eine Scheibe. Auf einer Baustelle in der Straße In den Erlen versuchten Unbekannte die Tür ...

