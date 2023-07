POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde der Polizei

Moers (ots) - Am Montagmittag befuhr ein Radfahrer die Homberger Straße in Moers. In Höhe der Bushaltestelle Kampmann bemerkte er einen fehlenden Gullydeckel am Fahrbahnrand und verständigte die Polizei. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den fehlenden Gullydeckel vor Ort nicht mehr auffinden. Da die Gefahr bestand, dass sich aussteigende Bus-Fahrgäste durch das Loch an der Bordsteinkante verletzen könnten ...

