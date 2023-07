Wesel (ots) - Am späten Donnerstagabend 22:35 kam es an der Rheinpromenade in Wesel zu einem Unfall, bei dem sich ein Quad-Fahrer und sein Sozius leichte Verletzungen zuzogen. Ein 28-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem 33-jährigen Beifahrer mit einem Quad die Rheinpromenade, aus Richtung Fischertor kommend in Fahrtrichtung Yachthafen. Unmittelbar vor ...

