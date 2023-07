Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität"

weiterer Einsatz der Polizei

Wesel (ots)

Im Rahmen eines weiteren direktionsübergreifenden Sondereinsatzes

"Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität"

wurde am Donnerstag der Wachbereich Nord mit den Themenschwerpunkten Ladendiebstähle und Hausfriedensbrüche in Hamminkeln-Mehrhoog sowie der Bereich rund um den Auesee in Wesel bearbeitet.

Wie in den vorangegangenen Schwerpunkteinsätzen kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten eine Vielzahl von Personen und sprachen dabei mehrere Platzverweise aus.

Am Nachmittag meldeten Mitarbeiter eines Discounters aus Mehrhoog der Polizeileitstelle Wesel einen Ladendiebstahl mit drei flüchtigen Tätern. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Männer aus Rees im Alter von 19, 28 und 30 Jahren durch Kräfte des Sondereinsatzes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Tatbeute konnte bei ihnen aufgefunden und der geschädigten Firma übergeben werden.

Mitarbeiter eines anderen Lebensmittelmarktes in Mehrhoog sprachen die eingesetzten Beamten auf zwei weitere Diebstähle in ihrem Markt an. Anhand der Videoaufzeichnungen konnten beide Diebstähle zweier im Rahmen des Sondereinsatzes kontrollierten Personen zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Im Bereich des Auesees in Wesel hatten die Polizistinnen und Polizisten keine besonderen Feststellungen.

Bilanz des Sondereinsatzes:

Drei Strafanzeigen (Ladendiebstahl), drei Festnahmen, fünf sonstige Berichte, vier Platzverweise, eine Aufenthaltsermittlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell