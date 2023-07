POL-WES: Wesel - Unfall sorgte für Verkehrschaos

Moers (ots) - Ein 54-jähriger Moerser beobachtete am Mittwoch gegen 19.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an der Mittelstraße in der Innenstadt. Er sah, wie diese einen Gullydeckel herausnahmen und in den Schacht warfen. Hiernach flüchteten die Jugendlichen. Der Zeuge rief die Polizei und wartete an der Örtlichkeit. Das wiederum war ein Glück für einen Radfahrer, ...

mehr