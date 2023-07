Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Gullydeckel aus Schacht genommen

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Ein 54-jähriger Moerser beobachtete am Mittwoch gegen 19.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an der Mittelstraße in der Innenstadt. Er sah, wie diese einen Gullydeckel herausnahmen und in den Schacht warfen. Hiernach flüchteten die Jugendlichen.

Der Zeuge rief die Polizei und wartete an der Örtlichkeit. Das wiederum war ein Glück für einen Radfahrer, der an der Mittelstraße entlanggefahren kam und somit vor dem Loch im Asphalt von dem Moerser rechtzeitig gewarnt wurde.

Nähere Angaben zu der Personengruppe konnte der Zeuge nicht machen. Der Bauhof Moers ersetzte kurze Zeit später den Gullydeckel.

Die Polizei in Moers sucht jetzt weitere Zeugen für den Vorfall sowie den Radfahrer, der beinahe mit seinem Vorderrad in den Schacht gefahren wäre.

Sie alle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02841/171-0 bei der Polizeiwache zu melden. AM

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell