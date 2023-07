POL-WES: Wesel - Polizei sucht unbekannten Rollerfahrer und weitere Zeugen

Moers (ots) - Eine Spaziergängerin traf am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf einen Exhibitionisten. Die 58-jährige Moerserin ging zu diesem Zeitpunkt am Waldsee an der Römerstraße (Baerler Busch) mit ihrem Hund Gassi, als sich der Unbekannte ihr in schamverletzender Weise zeigte. Als sie mit schnellen Schritten weiterging, folgte ihr der Mann zu Fuß zunächst noch ...

mehr