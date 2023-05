Feuerwehr Detmold

FW-DT: Einsatzreicher Vatertag

Detmold (ots)

An Christi Himmelfahrt wurde die Detmolder Wehr mehrmals zur Hilfe gerufen. Um 10:23 Uhr wurde das hauptamtliche Personal zur Tragehilfe gerufen. Ein Patient wurde mittels Drehleiter aus seiner Wohnung gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Fast zeitgleich alarmierte die Leitstelle des Kreises Lippe die Löschgruppe Remmighausen sowie den Rettungsdienst in den Ortsteil Remmighausen. Eine größere Menge Benzin war in einer Wohnung ausgelaufen. Das betroffene Objekt wurde durch den Einsatz von Hochleistungslüftern belüftet und der Polizei übergeben. Drei Mülltonnen fielen um 14:08 Uhr einem Brand zum Opfer. Glücklicherweise entstand kein größerer Schaden am angrenzenden Gebäude.

Der vierte Einsatz ereignete sich ebenfalls in Remmighausen: Ein Mülleimerbrand konnte nach kurzer Zeit abgelöscht werden, auch hier entstand kein weiterer Sachschaden.

Am frühen Abend wurde die Wehr dann erneut zu einer Tragehilfe in den Ortsteil Altenkamp gerufen. Ein Motorradfahrer verunfallte auf einem Feld. Um die Person ins Krankenhaus zu überführen, wurde ein geländegängiges Fahrzeug benötigt, so wurde der VW Crafter mit Allradantrieb zur Einsatzstelle geordert.

Der letzte Einsatz am Feiertag ereignete sich um 23:19 Uhr. In einem Mehrparteienhaus in der Detmolder Innenstadt ertönte ein Rauchmelder. Die Anwohner verließen das Objekt daraufhin und alarmierten die Feuerwehr. Vor Ort konnte keine Verrauchung mehr festgestellt werden. Der Löschzug Mitte stellte den Grundschutz auf der Feuer- und Rettungswache für die Dauer des Einsatzes sicher.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Detmold hatte auch alle Hände voll zu tun, ingesamt 27 Einsätze wurden durch die Kameradinnen und Kameraden abgearbeitet.

