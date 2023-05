Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer MiG - Kellerbrand mit Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Detmold (ots)

Am heutigen Mittwoch um 19:05 Uhr wurden die Einheiten Hauptamtlich, Hiddesen und Mitte sowie der Rettungsdienst mit Notarzt zu einem Feuer in einem Mehrparteienhaus an der Paulinenstraße gerufen. Personen, die sich bis dahin im Gebäude aufgehalten hatten, hatten sich auf einen Balkon ins Freie gerettet. Die erste Erkundung ergab ein Feuer im Keller des Gebäudes. Die eingesetzten Trupps fanden dort ein brennendes Elektrofahrrad vor und löschten dieses und umliegend brennende Gegenstände ab. Zeitgleich wurden die drei Personen über den mittels Lüfter von Rauch befreiten Treppenraum aus dem Gebäude gerettet. Während zwei dieser Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, konnte die dritte Person unverletzt bei Bekannten unterkommen. Das Gebäude wurde durch den Energieversorger stromlos geschaltet und ist zum jetzigen Zeitpunkt unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach etwa zwei Stunden konnten die etwa 40 eingesetzten Kräfte einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell