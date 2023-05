Feuerwehr Detmold

FW-DT: Verkehrsunfall - PKW prallt gegen Ampel

Detmold (ots)

in der Nacht vom 09.05. auf den 10.05.2023 kam es auf der Paulinenstraße Ecke Freiligrathstraße zu einem folgen schweren Verkehrsunfall. Ein PKW mit drei Insassen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampelanlage. Ein weiterer PKW Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Zwei Personen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und Notarzt befreite das hauptamtliche Personal den Fahrer aus dem Wrack. Alle Personen kamen in ein naheliegendes Krankenhaus, an der Unfallstelle wurden zehn weitere Personen betreut.

Die Feuerwehr unterstützte anschließend die Polizei bei der Unfallaufnahme, der Löschzug Mitte besetzte während der Rettungsmaßnahmen die Detmolder Wache.

