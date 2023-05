POL-KI: 230505.1 Pressestelle der Polizeidirektion Kiel über die Büronummer zurzeit nicht erreichbar

Kiel (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor in ein Bürogebäude am Rondeel eingebrochen war. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Eine aufmerksame Zeugin informierte kurz vor 01 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtete, wie der Mann die Scheibe einer Eingangstür des Bürogebäudes einschlug und sich so Zutritt zum Gebäude verschaffte. Die ...

