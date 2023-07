Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgedehnter Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Mönchengladbach-Herrath, 13.07.2023, 00:33 Uhr, Buchholzer Weg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Kellerbrand nach Herrath alarmiert. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten vor Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr das Gebäude bereits verlassen und blieben unverletzt. Sie wurden während der Löschmaßnahmen durch den Rettungsdienst betreut. Im Keller war es zu einem Brand im Waschraum gekommen und der Rauch drang sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite aus dem Haus. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps, ausgerüstet mit Pressluftatmern, zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Gleichzeitig wurde der obere Wohnbereich vorsichtshalber noch durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz auf weitere Personen abgesucht. Die Löschmaßnahmen im Keller erwiesen sich aufgrund der Gestaltung und Nutzung des Kellers als sehr zeit- und arbeitsintensiv, sodass mehrere Trupps nacheinander eingesetzt werden mussten bis ein Löscherfolg erzielt werden konnte. Das Gebäude musste aufgrund der Schäden im Keller durch Mitarbeiter der NEW´Energie von der Gas- und Stromversorgung getrennt werden. Die Lösch- und Lüftungsarbeiten dauerten insgesamt knapp drei Stunden. Nach Abschluss aller Maßnahmen der Feuerwehr wurde das Gebäude an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Das Gebäude ist zunächst unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Im Einsatz waren die Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und III (Rheydt), die Drehleitern der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und der Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, die Einheiten Herrath und Beckrath der Freiwilligen Feuerwehr, der Abrollbehälter Atemschutz und ein LKW aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell