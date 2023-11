Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Tier am Straßenrand zieht Auffahrunfall nach sich.

Lippe (ots)

Auf der Ostwestfalenstraße kam es am Mittwochnachmittag (22.11.2023) in Höhe des Ortsteils Großenmarpe zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 24-Jährige aus Blomberg mit ihrem Tesla in Richtung Donop. Direkt vor ihr war ein 24-Jähriger aus Horn-Bad Meinberg samt Beifahrerin in seinem Audi A3 unterwegs. Als dieser bremste, weil er nach eigenen Angaben ein Tier am rechten Fahrbahnrand wahrgenommen hatte, konnte die Tesla-Fahrerin augenscheinlich nicht mehr rechtzeitig stark genug abbremsen. Sie fuhr auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß erlitt die 22-jährige Beifahrerin aus Steinheim nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, so dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 18.000 Euro.

