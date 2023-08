POL-EU: Frau verursacht stark alkoholisiert einen Verkehrsunfall - Unfallgegnerin wird verletzt

Tondorf (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (9. August), 12 Uhr bis zum Freitag (11. August), 10.30 Uhr, wurden von einem Holzlagerplatz eines ehemaligen Bauernhauses in der Spielstraße in Nettersheim-Tondorf gleich zwei Quads entwendet. Obwohl an beiden Quads die Lenkradschlösser eingerastet waren, konnten Unbekannte die Fahrzeuge unbemerkt entwenden. An einem Quad war an der Front eine Kehrmaschine - an dem zweiten Quad ein schwarzes Schneeschild angebracht. Der Wert der ...

