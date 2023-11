Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Gegen parkenden Wagen gefahren.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (22.11.2023) gegen 6.20 Uhr kam eine Autofahrerin aus Detmold von der Breitenheider Straße ab. Die 63-Jährige war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Müssen unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen einen Skoda Superb übersah, der an der Straße parkte, und diesen touchierte. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Straße ab und prallte mit ihrem Opel gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell