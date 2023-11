Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Nalhof. Blitzer beschädigt - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (22./23.11.2023) beschädigten bislang Unbekannte einen feststehenden Blitzer an der Nalhofstraße. Der Blitzer befindet sich unmittelbar vor der Einmündung zur Straße "Am Buchenbusch". Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Das Kriminalkommissariat 5 bittet telefonisch unter 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell