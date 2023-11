Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wiembeck. Auf rutschiger Fahrbahn Kontrolle verloren.

Lippe (ots)

Zwei Verletzte zog ein Unfall vom Dienstagabend (21.11.2023) auf der K 85 nach sich. Ein 23-Jähriger aus Lemgo war mit seinem Ford Fiesta gegen 18.15 Uhr auf der Wiembecker Straße in Richtung Wiembeck unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen in einer Linkskurve von der rutschigen Fahrbahn abkam und die Kontrolle über sein Auto verlor. Er rutschte nach recht von der Fahrbahn und stieß gegen einen Baum. Der 23-Jährige sowie seine 18-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Am Ford entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro - er musste abgeschleppt werden.

