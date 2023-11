Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt.

Lippe (ots)

Auf der Hornschen Straße prallte am Dienstagnachmittag (21.11.2023) ein Detmolder mit seinem Auto gegen einen Baum. Der 61-jährige Mann fuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Ford Kuga in Richtung Detmold, als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei verlor er augenscheinlich die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und prallte schließlich gegen einen Baum. Im Gegenverkehr musste eine 24-Jährige aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Auto auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern. Der 61-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Der Ford, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

