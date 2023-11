Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Fußgänger von vorbeifahrendem Auto angefahren.

Lippe (ots)

Auf der Heßloher Straße wurde am Dienstagmorgen (21.11.2023) ein 15-Jähriger aus Lage von einem Auto angefahren. Ein 49-Jähriger aus Detmold war gegen 6.50 Uhr mit seinem Mercedes Benz in Richtung Lemgo unterwegs. Zur gleichen Zeit ging der Jugendliche am rechten Fahrbahnrand in Richtung Bushaltestelle. Beim Vorbeifahren stieß der Autofahrer mit seinem rechten Außenspiegel gegen den 15-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Der Detmolder kümmerte sich um den Verletzten, bis ein Rettungswagen-Team übernahm und ihn vor Ort versorgte. Die Heßloher Straße blieb für die Unfallaufnahme vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

