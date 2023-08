Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisiert und Heroin in der Tasche: Bundespolizei nimmt 41-jährigen fest

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

"Sie können gern nachgucken!" - Einsatzkräfte der Bundespolizei fanden gestern Abend (24. August) bei der Durchsuchung eines alkoholisierten Mannes am Bahnhof Siegburg/Bonn Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente - Festnahme.

Donnerstagabend gegen 21 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Siegburg/Bonn einen 41-Jährigen. Auf die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führen würde, reagierte der Deutsche zunächst zögerlich, bot anschließend eine Durchsuchung an. In der Bauchtasche fanden die Beamten insgesamt 17 verschreibungspflichtige Tabletten und in der Hosentasche zusätzlich zwei Plastiktütchen mit vermutlich Heroin (zusammen ca. 15 Gramm) auf. Die Streife beschlagnahmte die Gegenstände und nahm Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Auf der Dienststelle führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von ca. 1,25 Promille anzeigte. Nach Rücksprache mit der Kriminalwache der zuständigen Landespolizei sowie der Staatsanwaltschaft, nahmen sie den Mann ohne festen Wohnsitz fest.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell