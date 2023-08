Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb schläft mit Beute im Hauptbahnhof Münster ein

Münster (ots)

Weit ist ein 33-jähriger Dieb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. August) mit seiner Beute nicht gekommen. Nachdem er einer 17-jährigen Jugendlichen auf einem Bahnsteig das Portemonnaie stahl, wandte sich diese mit ihrer Begleiterin in dem Glauben, dass Portemonnaie verloren zu haben, an eine Streife der Bundespolizei. Zeitgleich meldete sich ein Zeuge und gab an, dass sich kurz zuvor ein Mann in der Nähe der beiden Reisenden aufgehalten hat und dieser das Portemonnaie gestohlen haben könnte. Ausgestattet mit einer Personenbeschreibung fahndeten die Einsatzkräfte nach dem Tatverdächtigen und fanden ihn in der Haupthalle schlafend auf dem Boden. Das Diebesgut hielt er dabei noch in der Hand. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den alkoholisierten Deutschen ein und händigte das Portemonnaie wieder an die Eigentümerin aus.

