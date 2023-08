Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: In jeder Tasche ein Treffer - Bundespolizei findet verschiedene Drogen und Waffen

Aachen (ots)

Das Sicherstellungsprotokoll wurde immer länger und länger. Beamte der Bundespolizeiinspektion Aachen haben am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, einen 20-jährigen Deutschen am Bahnhof Aachen-Rothe Erde angehalten und kontrolliert.

Bei der Durchsuchung der Person wurden die Beamten in fast jeder Tasche des Mannes fündig. Der Beschuldigte führte nicht nur verschiedenste Arten und Mengen (33 Verschlusstütchen) an Betäubungsmitteln mit sich, sondern auch noch verschrei-bungspflichtige Arzneimittel in unterschiedlichsten Mengen, Größen und Wirkstoffen.

Des Weiteren fanden die Beamten noch eine geladene Schreck-schusswaffe sowie ein Springmesser bei der Person. Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie ein Smartphone konnten die Beamten ebenfalls auffinden und sicherstellen.

Die Person wurde zur Dienststelle am Hauptbahnhof Aachen verbracht. Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen verschiedenster Straftaten verantworten.

