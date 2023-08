Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Trunkenheitsfahrt mit Unfall in Hunteburg

Bohmte (ots)

Ein lauter Knall erweckte am Dienstag gegen 21:40 Uhr die Aufmerksamkeit von Anwohnern der Burgstraße in Hunteburg. Ein Pkw war beim Abbiegen in Richtung des Sportplatzes nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun eines Privatgrundstücks gefahren. Anschließend hatte der Mazda seine Fahrt zu den nahen Altglascontainern fortgesetzt. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich der Unfallverursacher und die Anwohner bereits wieder an der Unfallstelle eingefunden. Der 58-jährige Autofahrer aus Bohmte stand sichtbar unter dem Einfluss von Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Der Mann räumte seine Unfallfahrt und den Alkoholkonsum ein. Auf einer Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Beschlagnahme des Führerscheins entfiel, der Mann verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis.

