POL-OS: Merzen: Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Eine aufmerksame Zeugin meldete am Freitag um kurz vor 20 Uhr zwei vermummte Personen in der Straße Am Sutthauser Bahnhof, welche offenbar bereits mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti verursacht hatten. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zur Einsatzörtlichkeit. Beim Eintreffen der ...

mehr