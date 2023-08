Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Jugendliche nach Zeugenhinweis gestellt

Osnabrück (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Freitag um kurz vor 20 Uhr zwei vermummte Personen in der Straße Am Sutthauser Bahnhof, welche offenbar bereits mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti verursacht hatten. Mehrere Funkstreifenwagen eilten zur Einsatzörtlichkeit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten die Verdächtigen zu fliehen. Eine 16-jährige Osnabrückerin konnte schnell gestellt werden, die Flucht eines 15-Jährigen aus Georgsmarienhütte beendete ein Sprühstoß aus dem Reizstoffsprühgerät. Die Jugendlichen führten Farbspraydosen bei sich, wiesen frische Farbanhaftungen an Händen und Kleidung auf und räumten ihre Taten schließlich auch ein. Zwischen dem Sutthauser Bahnhof und der Straße Im Dütetal waren mehrere Gegenstände und Fahrzeuge besprüht worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Kinderzimmer in den elterlichen Wohnungen durchsucht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

