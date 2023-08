Bad Laer (ots) - Am Mittwochvormittag ist es in der Straße Mühlenbruch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Antoniusstraße. Im Innern durchwühlte der Einbrecher sämtlich Räumlichkeiten und nahm eine vierstellige ...

