Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Northeim (ots)

37186 Moringen, Scheunenstraße, Sonntag, 14.08.2022, 00:40 Uhr

(cho) Zur o.g. Tatzeit kam es in der Scheunenstraße in Moringen zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen. Aus bislang unbekannten Gründen traten und schlugen zwei Personen gegen zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigten dabei die jeweiligen Außenspiegel. Die beiden Verursacher konnten bis zum Eintreffen der Polizei durch einen der Geschädigten gestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kam es noch zu einer Beleidigung gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Auf beide Personen warten nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell