POL-NOM: Alkoholisierter 18-jähriger Moringer entwendet ein Fahrrad und leistet im Anschluss Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen

37186 Moringen, Northeimer Straße, Freitag, 12.08.2022, 20:50 Uhr

(cho) Ein 18-jähriger Moringer bricht gewaltsam ein an einem abgestellten Fahrrad angebrachtes Schloß auf und entfernt sich mit diesem Rad von der Örtlichkeit. Durch die hinzugerufene Polizei wird dieser im unmittelbaren Nahbereich festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine starke Alkoholisierung bei dem 18-jährigen festgestellt werden. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er der Northeimer Polizeidienststelle zugeführt, wobei er fortlaufend Widerstand gegen sämtliche, polizeiliche Maßnahmen leistete. Nach der Blutprobenentnahme innerhalb der Dienststelle versuchte sich der 18-jährige in der Gewahrsamszelle mehrfach selbst zu verletzen, sodass er aufgrund seines anhaltenden, psychischen Ausnahmezustandes in Verbindung mit seiner Alkoholisierung nach Begutachtung eines Arztes und eines Bevollmächtigen des Landkreises Northeim einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt wurde.

Gegen den Moringer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl eines Fahrrads sowie dem Widerstand und des tätlichen Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte. Bei dem Einsatz wurden keine Polizeibeamten verletzt.

