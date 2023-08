Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Radfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Wallenhorst (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag gegen 09:50 Uhr auf die Hansastraße, unweit des Porta-Kreisels, alarmiert. Ein 64-jähriger Wallenhorster, unterwegs auf einem Pedelec, war alleinbeteiligt auf die Fahrbahn gestürzt und hatte sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Autofahrer, vor dessen Pkw der Mann gestürzt war, wählte den Notruf. Zeugen und Ersthelfer begannen den 64-Jährigen zu reanimieren, die Polizei unterstützte die Wiederbelebung bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, er schwebt in Lebensgefahr. Zeugenaussagen sowie Videoaufnahmen belegen, dass der Wallenhorster ohne Fremdeinwirkung stürzte. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Osnabrück ordnete daher keine weiteren Maßnahmen an. Für die Zeit der Rettungsarbeiten war die Hansastraße im betroffenen Bereich zeitweise voll gesperrt.

