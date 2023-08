BPOLD FRA: Totschläger am Flughafen Frankfurt verhaftet - 414 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen

Frankfurt/Main (ots) - Am 26. Juli gegen 06:30 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen zwei Urkundenfälschungen fest. Eine Staatsangehörige der Föderation St. Kitts und Nevis wollte zusammen mit ihren beiden Kindern sowie in Begleitung von zwei weiteren weiblichen Personen nach Deutschland einreisen. Bei der Einreisekontrolle legten die ...

mehr