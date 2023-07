Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mann leistet Widerstand bei Kontrolle: Bundespolizisten finden Kokain in seinem mitgeführten Gepäck

Frankfurt/Main (ots)

Am 27. Juli kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen einen 51-jährigen Syrer, der durch Betteln gegenüber Reisenden auffiel. Bei der Kontrolle zeigte sich der Syrer unkooperativ und verweigerte sich. Letzten Endes wurde er gegenüber den Beamten handgreiflich und leistete Widerstand. Der Mann wurde daraufhin gefesselt und zur Wache verbracht. Gegen den Mann besteht ein Vollstreckungshaftbefehl wegen versuchten Diebstahls. Der bereits polizeibekannte Syrer führte außerdem zwei Gepäckstücke mit sich, in denen knapp 4 Gramm Kokain festgestellt wurden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell