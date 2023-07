Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mann mit vier Haftbefehlen am Flughafen Frankfurt festgenommen

Frankfurt/Main (ots)

Ein 30-jähriger Rumäne wurde am 26. Juli bei seiner Ankunft aus Madrid/Spanien von Beamten der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt noch am Flugzeug festgenommen. Neben drei Vollstreckungshaftbefehlen wegen verschiedener Delikte wurde gegen den Rumänen zudem Untersuchungshaft angeordnet. Er wird verdächtigt, insgesamt 26 Handys unterschlagen zu haben. Als Paketaussteller soll er die Pakete mit den Handys nicht zugestellt, sondern im Namen der Geschädigten unterschrieben haben. Nach Beendigung seiner Touren soll er die Handys zum eigenen Nutzen an sich genommen haben. Der Mann wurde dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt.

