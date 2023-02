POL-W: SG - Abbiegeunfall an der Merscheider Straße

Wuppertal (ots) - In Wuppertal und Solingen wurden am Wochenende folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Am 18.02.2023 (in der Zeit von 08:10 Uhr bis 11:00 Uhr) wurde durch Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Tannenbergstraße aufgehebelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ebenfalls am 18.02.2023, zwischen 05:30 Uhr und 14:15 Uhr gelangten Täter durch das Aufhebeln einer Wohnungstür in eine Wohnung in der Harmoniestraße. ...

mehr