Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Restaurant

Melle (ots)

An der Königsberger Straße, genauer auf dem Abschnitt zwischen Mühlenstraße und Kampstraße, ereignete sich zwischen Sonntag 23:30 Uhr und Montag 10:45 Uhr ein Einbruch in ein Restaurant. Eine Tür war aufgehebelt worden und ein bislang unbekannter Täter entwendete die Kasse des Gastronomiebetriebs. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell