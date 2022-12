LPI-SHL: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots) - Ein unbekannter Täter schlug am Sonntag in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr die Scheibe an der Beifahrerseite eines Skoda ein und entwendete anschließend die im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Inhalt. Das Auto stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz an der Landstraße zwischen Meiningen Nord und dem Industriegebiet an der Rohrer Stirn. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden ...

